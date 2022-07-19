Коррупция в WBA. Вскрылись схемы манипулирования рейтингами и назначения титульных боев

Иск к американскому промоутеру Грэгу Коэну, касающийся финансовых махинаций, вскрыл возможную схему манипулирования рейтингами и назначением титульных боев по версии WBA, сообщает Allboxing.ru со ссылкой на Insider.

В показаниях под присягой Коэн сообщил, что выплачивал вознаграждение малоизвестной консультационной фирме Sports Consulting Services, которую сам промоутер описал как "международную компанию, которая очень тесно сотрудничает с боксерскими федерациями. Они выполняют функцию адвокатов и лоббистов для различных боксеров, промоутеров и менеджеров".

Интересно, что эта же фирма фигурирует и в иске Мануэля Чарра к американскому промоутеру Дону Кингу. Согласно публичным реестрам, Sports Consulting Services проработала всего 13 месяцев, а оба ее директора имели очевидные связи с WBA. Альфредо Мендоса представлял WBA на телешоу Contender и является сыном президента WBA Хильберто Мендосы, а другой директор Заилуби София Куба, согласно ее профилю на LinkedIn, работает в WBA с 2016 года.

Согласно показаниям Коэна, он заплатил Sports Consulting Services 17 250 долларов в связи с поединком 17 ноября 2018 года между Джарреллом Миллером и Богданом Дину за временный титул NABA в супертяжелом весе. Также Коэн сообщил, что регулярно выплачивал вознаграждение матчмейкеру Рикардо Риззо, и указал, что услуги Sports Consulting Services и Риззо частично пересекались. Риззо известен тем, что еще в 2002 году хвалился, что может организовать титульный бой по версии WBO в обмен на пожертвование на канцтовары в размере 10 тысяч долларов.

Показания Коэна указывают на возможную коррупционную схему в WBA, но нужно доказать, что Sports Consulting Services и/или Риззо передавали полученные от промоутера деньги WBA. Если это будет доказано, то это будет прямым нарушением Акта Мохаммеда Али, принятого в 2000 году, отметил спортивный юрист Скотт Шефер, комментируя ситуацию для издания.

"Ни один из сотрудников санционирующей организации не может получать компенсации, подарки или выгоду прямо или косвенно от промоутера, боксера или менеджера", - указывается в Акте в разделе, касающемся конфликта интересов.

"Сложно найти другую причину для этих платежей, помимо продвижения в рейтингах или обеспечения боя за титул для одного из боксеров Коэна, - сказал Шефер о платежах в адрес Sports Consulting Services и Риззо. - Что еще лоббист может сделать в такой ситуации? Если приглядеться к деятельности Коэна, многие его боксеры получали благосклонное отношение со стороны WBA".

Шефер подчеркнул, что нужны доказательства передачи денег от этих лоббистов сотрудникам WBA, и, вероятно, их можно найти, но это не является предметом иска о финансовых махинациях против промоутера. Данный иск еще рассматривается судом. Ранее Коэн уже признал себя виновным по аналогичным обвинениям.

Коэн, Мендоса, Куба и Риззо не ответили на запросы издания, а президент WBA Хильберто Мендоса назвал эти обвинения ложными.

"Я не могу ответить детально, потому что судебный процесс еще идет. Единственное, что могу сказать, что это ложные обвинения и это будет доказано в суде", - сказал Мендоса.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:



