В команде Бивола выдвинули жесткие условия "Канело" для реванша

Менеджер Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) Вадим Корнилов озвучил условия Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) для боя-реванша, сообщает Boxing Scene. Альварес уступил Биволу в мае единогласным решением судей и сразу же заговорил о реванше.

18 сентября по казахстанскому времени "Канело" проведет третий бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Их бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там же состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал "Канело".

"Если "Канело" проиграет Головкину, то мы тоже не будем драться в матче-реванше с ним", - сказал Корнилов, обсуждая предстоящую защиту Биволом титула WBA в полутяжелом весе против Хильберто Рамиреса. "Я слышал, как он сказал, что не будет драться с Биволом, если тот проиграет Рамиресу. Если ("Канело") проиграет Головкину, мы не будем драться с Головкиным".

Разговоры о втором бое Бивол-Альварес появились после того, как Бивол победил короля фунтов и кассовых сборов в этом виде спорта, так как их хедлайнер на DAZN Pay-Per-View 7 мая содержал пункт о реванше. Альварес уже был готов к третьему бою с Головкиным (42-1-1, 37 КО), что делает любое решение по этому вопросу спорным, так как он возвращается в суперсредний вес, а Бивол выполняет свои обязательства по обязательной защите титула.

"Нет никаких обязательств для проведения матча-реванша", - настаивает Корнилов. "Мы можем сделать так, чтобы он состоялся. У нас есть договоренность, что если бой может состояться, мы его проведем. Благодаря нашему партнерству с Matchroom Boxing, мы всегда можем это сделать. Это бой за большие деньги. Но если он проиграет Головкину, то это уже не такой большой бой, и мы можем просто пойти драться с кем-то другим", - заявил Корнилов.

Добавим, что сам Бивол 5 ноября проведет бой в Абу-Даби (ОАЭ) против мексиканца Хилберто Рамиреса (44-0, 30 KO). Их поединок пройдет за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

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