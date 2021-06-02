Команда Жанибека Алимханулы обозначила грандиозные планы перед боем с экс-чемпионом мира

Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) обратилась к болельщикам перед боем с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО), а также рассказала о его цели биться с топовыми боксерами.

"Мы просим наших давних фанатов не беспокоиться. Вы знаете, что мы готовимся не к Робу Бранту, а к более сильным чемпионам. Наша цель - "Канело", Чарло, Андраде, Мурата. Мы к ним готовы.

Конечно, никого нельзя игнорировать. Мы это очень хорошо знаем. Поэтому тренируемся два раза в день, проливая кровь и пот. Мы постараемся победить Бранта как можно более красиво. Это важный момент в нашей карьере. Если мы его пройдем, некоторые двери откроются. Ответственный бой. Мы это понимаем.

Жанибек - воин и отличный оратор. Он верит в себя. Наша команда - это команда больших слов и больших дел. Мы не хвастаемся. Не дай бог. У нас нет времени на это. Наши давние поклонники это знают", - говорится в сообщении команды в Instagram.

Напомним, что бой с Брантом состоится 26 июня. Он будет рассчитан на десять раундов и пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Брант известен тем, что в 2018 году победил решением Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в поединке за пояс WBA в среднем весе, однако через год японец взял убедительный реванш, нокаутировав американца во втором раунде. В последний раз Роб выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО).

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