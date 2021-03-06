Кларисса Шилдс стала абсолютной чемпионкой мира в еще одном весе

Американка Кларисса Шилдс (11-0, 2 КО) стала абсолютной чемпионкой мира во втором весовом дивизионе, выиграв у канадки Мари-Ив Дикэр (17-1, 0 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в рамках первого среднего веса состоялся в городе Флинт (штат Мичиган, США) и продлился все десять раундов, по итогам которых Шилдс одержала победу единогласным судейским решением (трижды 100-90).

Поединок прошел при полном преимуществе американки, тогда как канадка ничего выдающегося не показала, однако стоит ей отдать должное хотя бы за то, что продержалась до финального гонга. При этом принадлежавший ей пояс по версии IBF отошел к Шилдс, которая вдобавок не только сохранила свои титулы WBC и WBO, но и завоевала стоявший на кону вакантный пояс WBA в первом среднем весе.

Ранее американка стала абсолютом в среднем весе.

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