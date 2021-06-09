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Казахстанцы Елеусинов и Рысбек проведут бой друг против друга в Алматы

Оба свои предыдущие поединки проиграли.

Казахстанцы Елеусинов и Рысбек проведут бой друг против друга в Алматы
Даурен Елеусинов. Фото: dbe1.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанские боксеры Даурен Елеусинов (8-1-1, 7 КО) и Арман Рысбек (7-1, 6 КО) проведут бой друг против друга. Об этом сообщила менеджерская компания MTK Global, с которой они сотрудничают.

Поединок состоится 10 июля в Алматы в рамках вечера бокса во дворце спорта имени Балуана Шолака. 

При этом изначально Даурен, брат олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, должен был боксировать против другого казахстанца - Михаила Коханчика.

Напомним, что оба боксера в своих предыдущих боях в 2020 году потерпели первые поражения в карьере. Так, Елеусинов проиграл мексиканцу Хуану Карлосу Рэйгосе, на кону стоял второстепенный титул WBC International в среднем весе. Рысбек же в рамках второго среднего дивизиона был удосрочен белорусом Михаилом Долголевцем.

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Метки:
Елеусинов Даурен Рысбек Арман Елеусинов Данияр MTK Kazakhstan Профессиональный бокс

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