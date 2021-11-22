Казахстанскому тяжеловесу предложили подраться с Фьюри после нокаутом в бою за пояс от WBC

Казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) заслужил повышение в классе. Об этом заявил обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он прокомментировал яркую победу в бою против доминиканца Алекса Бенджамина Гарсии (11-1, 7 КО) и предложил соперников казахстанцу.

Их поединок, прошедший в минувшие выходные в Гамбурге (Германия), был рассчитан на десять раундов. В четвертом раунде Кособуцкий отправил соперника в нокдаун, а в пятом нокаутировал его и завоевал вакантный титул WBC International Silver. Помимо этого пояса, казахстанец владеет титулом WBA International.

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"Непобежденный доминиканец вызывал некоторый интерес. Он был активным и достаточно мощным соперником для Кособуцкого. Однако разница в классе и мастерстве оказалась большой. Казахстанец уверенно отправил своего оппонента в нокдаун, а затем и нокаутировал его. Похоже, что Жану пора искать соперников посерьезнее. С остальной оппозицией он справляется без особых проблем.

Мне было бы интересно увидеть его в боях с Хьюи Фьюри или Робертом Хелениуосом. Это выглядит очень интригующе и показательно для амбиций Жана", - отметил Саенс.

Этот поединок стал уже третьим для Кособуцкого в 2021 году. В общей сложности на его счету 17 побед в профи, 16 из них досрочно. Гарисия же потерпел первое поражение в карьере при 11 выигрышах.