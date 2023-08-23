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Казахстанскому супертяжу вынесли вердикт в дебютном бою в США

Казахстанскому супертяжу вынесли вердикт в дебютном бою в США
©instagram.com/kossobutskiy

В ночь на 27 августа в Талсе (США) в лимите тяжелого веса сойдутся перспективные Жан Кособуцкий из Казахстана и Эфе Аджагба из Нигерии. Интернет-журнал vRINGe.com считает, что в этом противостоянии судейским решением победит казахстанец.

Для казахстанского боксера это будет дебют в США, а сам бой станет соглавным событием вечера.

"Бой, в котором один является фаворитом по глазомеру (Кособуцкий), а второй - по резюме (Аджагба).

Кособуцкий убедил в том, что он умеет разбивать соперников, которые спрятались от него в глухой защите.

Чуть больше проверил проспекта опытнейший Дюопа. Несмотря на то, что ничего сверхъестественного в том бою Кособуцкий не показал, можно отметить его работу ног и углы атак, хороший уоркрейт, удары по корпусу, умение быстро принимать решения и очень неплохие комбинации.

Аджагба предпочитает работать в неспешном темпе. Он не очень изобретателен в атаке, поэтому частит с джебами. Временами подключает правые оверхэнды или прямые. Может сконтрить кроссом, но получается не всегда.

Эфе будет крайне неудобно боксировать с левшой. Он проиграет в тактической перестрелке первую половину боя, вынужденно пойдет ва-банк во второй.

И в этот момент мы получим ответ на самый важный вопрос по поводу перспектив Кособуцкого - не расклеится ли этот постоянно улыбающийся здоровяк тогда, когда в ринге что-то пойдет не по его сценарию.

Если не расклеится, то доведет бой до победы решением судей.

Прогноз: Кособуцкий, решением", - пишет источник.

Напомним, Кособуцкий последний бой провел в ноябре прошлого года, когда одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом и защитил титул чемпиона по версии WBC International в тяжелом весе. 

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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