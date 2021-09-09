Казахстанский супертяж получил соперника с 15 нокаутами

22-летний казахстанский супертяж Данила Семенов (3-0, 2 KO) выступит на вечере профессионального бокса "Битва кочевников 2" 12 сентября в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как отмечает промоутерская компания Suleimen Promotions, его соперником станет 36-летний боксер из Намибии Викапито Мероро (30-10, 15 КО).
Бой будет рассчитан на шесть раундов.
Напомним, что в главном бою вечера Айдос Ербосынулы (15-0, 11 КО), выступающий в суперсреднем весе, встретится против боксера из Гайаны Аллена Леннокса (22-1-1, 14 КО).
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