Казахстанский супертяж-нокаутер лишился титула без боя. Подробности

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) оставил титул WBC International Silver, за который теперь поборются кубинец Хосе Лардет (7-0, 6 КО) и серб Душан Велетич (5-1, 3 КО), сообщает Boxingscene.com.

Их бой пройдет 19 февраля в Гамбурге (Германия). Но главный поединок вечера состоится между Кособуцким и французом Йоханом Дюопа (39-6, 26 КО) - он рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять пояс WBC International.

Казахстанец в последний раз боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав тот самый титул WBC International Silver.

Сам Дюопа в разное время неоднократно боксировал за второстепенные титулы, а в главном бою в карьере за пояс чемпиона мира по версии WBC проиграл техническим нокаутом американцу Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО).