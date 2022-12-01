Казахстанский нокаутер сделал заявление перед возвращением на ринг

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) вернется на ринг в этом месяце. Об этом он сообщил в соцсетях, а также пообещал устроить незабываемое шоу, передает корреспондент Vesti.kz.

"24 декабря/Алматы/"SADU Arena". Мое возвращение на ринг. В соглавном бою вечера я покажу всю мощь, что накопилась в моих кулаках. Всему Казахстану рахмет за поддержку! Вас ждет яркое шоу от Sadriddin S.O.Q Ahmedov!" - написал он у себя в Instagram.

Напомним, что Ахмедов не выходил на ринг почти два года - с января 2021-го, когда победил нидерландца Стивена Даньо (20-6-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе.

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