Казахстанский боксер возвращается на ринг после победы нокаутом в титульном бою

Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов (13-3-2, 7 КО) возвращается на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным портала Boxrec, он примет участие в вечере бокса в Екатеринбурге, который состоится 23 июля. Соперником Залилова станет местный россиянин Армен Атаев (6-4-1, 4 КО). Встреча рассчитана на восемь раундов.

Напомним, что последний раз Залилов выходил на ринг в Нур-Султане в декабре прошлого года. Тогда он нокаутировал казахстанца Искандера Харсана (9-2, 6 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона Казахстанской федерации профессионального бокса.

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