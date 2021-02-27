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Казахстанский боксер с титулами от WBC и WBO потерпел первое поражение в карьере

Его соперник выиграл первый бой в профи.

Казахстанский боксер с титулами от WBC и WBO потерпел первое поражение в карьере
Фото: WBO©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер Нурбол Султанбай (4-0, 1 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в рамках вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы. Султанбай встречался другим казахстанцем  Нуржаном Макашбаевым (0-1-2). Поединок в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Макашбаеву.

Таким образом, Нуржан одержал первую победу в профи, а Султанбай потерпел первое поражение.

Добавим, что Нурбол в декабре завоевал титулы WBC (ABC) Silver и "молодежный" пояс WBO Asia Pacific в первом полусреднем весе.

Ранее в рамках вечера бокса Нурдос Толебай нокаутировал Жандоса Ережепова, продлив победную серию до пяти боев. Его соперник дебютировал на профи-ринге.

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Метки:
Алматы Профессиональный бокс WBC WBO MTK Kazakhstan

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