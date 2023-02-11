Казахстанский боксер проведет бой за титул WBC

Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев анонсировал следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он написал об этом в своем Instagram.

"Ассалаумагалейкум друзья!!! Рад сообщить вам о своём возвращении на ринг. Увидимся 18 марта в Стамбуле", - написал он.

Имя соперника на данный момент неизвестно.

Бой пройдет в дивизионе первого тяжелого веса. На кону будет стоять титул по версии WBC Middle East Championship.

Добавим, что в последнем поединке, который состоялся в декабре 2021 года в Алматы, Кожамбердиев выиграл нокаутом в первом раунде у Хамзы Гюнеша из Турции. Тогда казахстанец стал обладателем вакантного пояса UBO Intercontinental в первом тяжелом весе. Также Кожамбердиев владеет "временным" чемпионом WBC ABC Continental.

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