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Казахстанский боксер получил бой за пояс от WBA

Казахстанский боксер получил бой за пояс от WBA
©instagram.com/shvabnikolay/

Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб (10-0, 6 KO) проведет бой за пояс WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации сайта BoxRec.com, Шваб встретится с Хелбером Рохасом (18-7-2, 15 KO) из Венесуэлы. Поединок за пояс регионального чемпиона WBA Fedecaribe пройдет 10 февраля в рамках вечера бокса с Сосуа (Доминиканская Республика).

В последнем бою казахстанец одержал победу нокаутом во втором раунде над американцем Габриэлем Смитом (11-5-1, 4 КО). Поединок состоялся 10 декабря в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина, США).

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Метки:
Профессиональный бокс WBA

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