Казахстанский боксер победил россиянина в бою за титул WBC

Казахстанский боксер-легковес Нуртас Ажбенов (10-0, 4 КО) одержал победу над россиянином Евгением Смирновым (13-1-3, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал со-главным событием вечера бокса MTK Fight Night в Алматы и был рассчитан на десять раундов. Боксеры прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи присудили победу Ажбенову.

На кону стоял титул WBC Asia Continental в легкой весовой категории, который и достался казахстанцу. Для Ажбенова эта победа стала 11-й в 11 боях в профи, тогда как Смирнов потерпел второе поражение в карьере при 13 победах.

Добавим, что главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

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