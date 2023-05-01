Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой за пять титулов

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Едиль Кожамбердиев (12-2, 11 КО) провел свой 14-й поединок на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция) он встречался с Кулдипом Сингхом (8-5-1, 5 КО) из Индии. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился досрочной победой Кожамбердиева техническим нокаутом.

Таким образом, казахстанец завоевал региональный пояс "ближневосточного" чемпиона по версии WBC (WBC Middle East) в первом тяжелом весе, а также защитил свои второстепенные титулы - IBA Champion, WBC Asia Champion, WBA Asia Champion, UBO Intercontinental Champion.

Для Кожамбердиева этот бой стал первым с декабря 2021 года, когда в Алматы он победил нокаутом в первом раунде турка Хамзу Гюнеша (6-1, 4 КО) и завоевал вакантный пояс UBO Intercontinental.

Причем изначально казахстанец должен был провести поединок в Турции еще 18 марта, но событие было перенесено из-за разрушительного землетрясения в стране.

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