Казахстанский боксер из команды Головкина вошел в топ-5 мирового рейтинга

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) поднялся в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии он занимает пятое место, а раньше был на шестом. Чемпионом в данном дивизионе является мексиканец Сауль Канело Альварес. Первое место занимает кубинец Вильям Скулл. Также в пятерку входят россиянин Владимир Шишкин, американец Эдгар Берланга и еще один россиянин Асламбек Идигов.

Напомним, в настоящее время Ахмедов проводит тренировки с национальной сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира.

Дата возвращения боксера на профи-ринг пока неизвестна. Прошлый бой он провел в сентябре в карде шоу Головкин - Канело, завоевав вакантные титулы IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

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