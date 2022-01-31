Казахстанский боксер из команды Головкина определился с планами на 2022 год

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) обратился в своем Instagram к болельщикам и рассказал, где проводит тренировки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в Казахстане. Определил свой план действий на этот год и четко иду к нему. Тренируюсь, провожу время с родными и близкими, ценю каждый момент своей жизни! Будьте всегда на позитиве и радуйтесь каждому прожитому дню!" - написал боксер.

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В последнем бою казахстанец одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО). Поединок прошел в декабре в Монтебелло (Калифорния, США).

Интересы Али представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).