Казахстанский боксер из Golden Boy получил бой против "Матадора" с 19 нокаутами

Стали известна дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера Руслана Мадиева (13-2, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации The Ring, Мадиев выступит в рамках вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США) 18 декабря. Его соперником станет мексиканец Луис Эрнандес (21-1, 19 KO) по прозвищу "Матадор". Бой первого полусреднего веса рассчитан на десять раундов.

В главном событии шоу экс-чемпион мира мексиканец Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) подерется с кубинцем Юниески Гонсалесом (21-3, 17 KO).

Добавим, что интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Свой последний бой казахстанец провел в марте в Пуэрто-Рико, когда техническим решением судей проиграл местному боксеру Даниэлито Зоррилье (16-0, 12 КО).

Эрнандес боксировал в марте в США и уступил единогласным решением судей американцу Алексу Мартину (17-3, 6 КО).