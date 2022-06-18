Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем

Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем
©instagram.com/lady_sparta/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) прошла процедуру взвешивания перед титульным боем с гаитянкой Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также соперницы провели дуэль взглядов, в ходе которой потолкались на сцене, позируя перед камерами.

Бой, в котором будет оспорен второстепенный пояс в легком весе по версии GBO, пройдет утром 19 июня по казахстанскому времени в Коммерсе (Калифорния, США). Поединок начнется ориентировочно в 07:40 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Сатыбалдинова выступает в профи, но не выходила на ринг почти три года.

Ее последний бой состоялся в июле 2019 года. Тогда она уступила мексиканке Даяне Гонсалес, потерпев второе поражение в карьере.

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сатыбалдинова Аида Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:51
Профи-бокс
Стали известны даты пресс-конференций Головкина и "Канело" перед трилогией Стали известны даты пресс-конференций Головкина и "Канело" перед трилогией
Сегодня , 09:19
Профи-бокс
Бетербиев оказался тяжелее соперника на взвешивании перед титульным боем Бетербиев оказался тяжелее соперника на взвешивании перед титульным боем
Сегодня , 08:25
Профи-бокс
Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем
Вчера , 23:13
Профи-бокс
Костя Цзю назвал претендента на бой с "Канело" Костя Цзю назвал претендента на бой с "Канело"
Вчера , 19:35
Профи-бокс
И судьи не помешают, или как Головкину выиграть у "Канело" И судьи не помешают, или как Головкину выиграть у "Канело"
Вчера , 12:43
Профи-бокс
"Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным
Вчера , 12:00
Профи-бокс
Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула
Вчера , 11:45
Профи-бокс
Майк Тайсон взорвал соцсети Майк Тайсон взорвал соцсети
16 июня, 16:41
Профи-бокс
"Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным
16 июня, 15:12
Профи-бокс
Боксера наказали за укус соперника во время боя Боксера наказали за укус соперника во время боя
16 июня, 14:52
Профи-бокс
Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера
16 июня, 13:42
Профи-бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры
16 июня, 12:50
Профи-бокс
Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело" Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело"
15 июня, 23:48
Профи-бокс
Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело" Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело"
15 июня, 23:16
Профи-бокс
"Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс "Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс
15 июня, 21:55
Профи-бокс
Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело" Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело"
15 июня, 18:01
Профи-бокс
Эксперт ожидает "бойню" в поединке чемпионов мира из России и США Эксперт ожидает "бойню" в поединке чемпионов мира из России и США
15 июня, 15:55
Профи-бокс
"Он голоден", или почему Канат Ислам после сенсации выйдет на ринг "Он голоден", или почему Канат Ислам после сенсации выйдет на ринг
15 июня, 14:58
Профи-бокс
Канат Ислам возвращается после первого поражения в карьере. Подробности Канат Ислам возвращается после первого поражения в карьере. Подробности
15 июня, 13:35
Профи-бокс
Экс-соперник Майка Тайсона с одного удара нокаутировал хулигана Экс-соперник Майка Тайсона с одного удара нокаутировал хулигана
15 июня, 09:26
Профи-бокс
Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в ринг Тайсон Фьюри намекнул на возвращение в ринг
14 июня, 23:16
Профи-бокс
Супертяж из Казахстана за победу нокаутом отмечен WBC Супертяж из Казахстана за победу нокаутом отмечен WBC
14 июня, 13:41
Профи-бокс
Чемпиону мира в весе Головкина посоветовали бросить пить Чемпиону мира в весе Головкина посоветовали бросить пить
14 июня, 12:28
Профи-бокс
Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера
13 июня, 21:22
Профи-бокс
Назван лучший боксер мира Назван лучший боксер мира
13 июня, 19:10
Профи-бокс
Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии Нокаут или судьи. Почему Головкин победит "Канело" в трилогии
13 июня, 16:25
Профи-бокс
Экс-чемпион мира предсказал исход реванша "Канело" с Биволом Экс-чемпион мира предсказал исход реванша "Канело" с Биволом
13 июня, 15:35
Профи-бокс
"Канело" сообщили итог реванша с Биволом "Канело" сообщили итог реванша с Биволом
13 июня, 15:13
Профи-бокс
Капитан сборной Казахстана высказался о дебюте в США и планах на чемпионский бой Капитан сборной Казахстана высказался о дебюте в США и планах на чемпионский бой
13 июня, 14:53
Профи-бокс
Тренер призвал не игнорировать значимость Головкина в третьем бою с "Канело" Тренер призвал не игнорировать значимость Головкина в третьем бою с "Канело"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus