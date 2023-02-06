Казахстанец из топ-3 получил бой с непобежденным нокаутером из Японии

29-летний казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) узнал дату и место, а также соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации японской промоутерской компании Treasure Boxing Promotions, следующий бой Нурсултанов, владеющий поясом WBO International, проведет против 31-летнего японца Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

Их противостояние пройдет 15 апреля на вечере бокса, который состоится в одном из городов Южной Кореи. На кону будет стоять титул казахстанца.

Его соперник все бои провел в Японии. В данный момент он занимает 14-е место в рейтинге средневесов IBF. Казахстанец в этом списке седьмой.

Отметим, что Нурсултанов последний раз выходил на ринг в начале октября в Польше, когда по очкам выиграл у аргентинца Марсело Эстебана Косереса. Его будущий соперник дрался в ноябре и досрочно победил корейца Ген Мо Ю на вечере бокса в Японии.

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