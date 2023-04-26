Казахстанец сделал вес перед боем с непобежденным боксером в России

Казахстанский боксер полусреднего веса Сагадат Рахманкул (8-4, 6 КО) сегодня, 26 апреля, проведет свой очередной бой на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Рахманкул выступит на вечере бокса в Санкт-Петербурге (Россия). Соперник казахстанца - непобежденный россиянин Виталий Петряков (14-0, 11 КО). Их бой станет согланвым событием и рассчитан на десять раундов.

Накануне оппоненты прошли взвешивание и уложились в лимит полусреднего веса. Так, Рахманкул показал на весах 67,6 килограмма, а Петряков оказался немного легче - 66,95 килограмма.

Напомним, свой предыдущий поединок Рахманкул провел 19 ноября в Екатеринбурге (Россия), когда уступил раздельным решением судей россиянину Сергею Лубковичу (15-0, 10 КО).

Что касается Петрякова, то он боксировал в сентябре в Прокопьевске и нокаутировал в шестом раунде никарагуанца Роберто Арриасу (19-6, 14 КО).

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