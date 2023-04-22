Казахстанец получил в соперники непобежденного боксера с 11 нокаутами

Казахстанский боксер полусреднего веса Сагадат Рахманкул (8-4, 6 КО) определился с датой следующего поединка и назвал соперника, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Рахманкула на ринг состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге (Россия), а соперником станет непобежденный россиянин Виталий Петряков (14-0, 11 КО). Бой полусреднего веса рассчитан на десять раундов.

В данный момент Петряков занимает 50-е место в рейтинге дивизиона по версии BoxRec, а казахстанец располагается на 184-й строчке.

Свой предыдущий поединок Сагадат Рахманкул провел 19 ноября - в Екатеринбурге (Россия) он уступил раздельным решением судей местному спортсмену Сергею Лубковичу (15-0, 10 КО).

Между тем Петряков боксировал в сентябре в Прокопьевске и нокаутировал в шестом раунде никарагуанца Роберто Арриасу (19-6, 14 КО).

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