В Казахстане может появиться еще один чемпион мира по боксу

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) может подраться за чемпионский титул IBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что он вернется на ринг 11 декабря поединком в Алматы против венесуэльца Энрике Луиса. На кону будет стоять пояс IBO Intercontinental.

По информации источника, в случае успеха Тураров уже в марте может встретиться с действующим обладателем титула мексиканцем Алехандро Менесеса, который завоевал чемпионский пояс в бою с британцем Сэмом Максвелом.

Отметим, что Тураров анонсировал свой бой, который по его словам будет транслироваться на DAZN. Между тем, его соперник уже сделал угрожающее заявление перед противостоянием.

Последний раз Тураров выходил на ринг в декабре прошлого года в Астане, когда за 45 секунд победил египтянина Абдумонема Саида.

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