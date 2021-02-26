Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Казахстане появится новый чемпион мира? Ербосынулы уже в шаге от титульного поединка

У боксера подтвердились перспективы.

В Казахстане появится новый чемпион мира? Ербосынулы уже в шаге от титульного поединка
Фото: Suleimen Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Ближайшие перспективы Айдоса Ербосынулы подтвердились. Боксер получил возможность провести элиминаторный поединок против россиянина Евгения Шведенко. А это очень крутое событие. Есть вероятность того, что в Казахстане может появиться еще один чемпион мира. Все подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

В общем, выстрелил второй фронт. Первый тесно связан с мексиканцем Саулем Альваресом. В рейтинге WBA Ербосынулы находился на второй строчке. Теперь же, после корректировок, он возглавляет топ-лист. 

Чемпионом по этой версии в суперсреднем весе является "Канело". WBA вправе назначить Айдоса обязательным претендентом. Вот тогда настанет его звездный час. И это вполне реально. Так что данный вариант развития его карьеры стоит держать в уме. 

Пока же ближайшим событием будет развитие упомянутого выше второго фронта, который поддерживается IBF. Ербосынулы заполучил "элиминатор", по итогам которого превратится в обязательного претендента для пока еще босса организации в этом дивизионе Калеба Планта.

Американец отобрал титул у венесуэльца Хосе Ускатеги. Тогда, в 2019 году, Плант одержал победу единогласным решением судей. С тех пор провел три защиты, последняя из которых была зимой текущего года. Он без особых проблем справился с соотечественником Калебом Труэксом.

Вот здесь и начинается самое интересное. С одной стороны, Плант нацелен на бой с Альваресом, который решил зачистить суперсредний вес. С другой - американец говорит о том, что до этого хочет провести обязательные бои, чтобы уже сосредоточиться на бое всей своей жизни.

"Люди считают Альвареса королем. Я близок к тому, чтобы этот бой состоялся. Мы оба думаем об этом, наши команды ведут переговоры, поэтому бой с Альваресом неизбежен. 

IBF действительно строго придерживается своих правил, и IBF обычно является единственным санкционирующим органом, который не жертвует обязательной защитой ради крупных поединков. Так что мы подумали, что было бы неплохо провести два боя подряд, чтобы в течение всего остального года обязательное условие не помешало бы мне провести большой объединительный бой".

Так что у Шведенко и Ербосынулы есть реальный шанс подраться с Плантом уже в этом году. Параллельно развивается и другой сюжет. Калеб дерется с Альваресом. Допустим, уступает ему. Тогда казахстанец и россиянин будут иметь возможность биться с самим "Канело".

Сценарий, конечно, для оптимистов. В реальности все может получиться совершенно иначе. Гарантий никаких нет. Но в любом случае Шведенко с Айдосом вытянули счастливые карты, способные им принести куш.

Уже известна дата встречи претендентов. Их бой должен пройти 17 апреля в немецком Карлсруэ. Были проведены торги, по итогам которых право на проведение выиграла немецкая Fächer Sport Management, представляющая Шведенко.

Так что Ербосынулы в шаге от титульного боя. И есть вероятность того, что в Казахстане может появиться еще один чемпион мира - пятый (разбавит компанию Геннадия Головкина, Василия Жирова, Жаната Жакиянова и Бейбута Шуменова).

Главное - действовать и не рушить самому свои перспективы, как делали некоторые.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Жакиянов Жанат Геннадий GGG Головкин Шуменов Бейбут Альварес Сауль Жиров Василий WBA IBF Ербосынулы Айдос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:21
Бокс

Приезжал в Алматы, помогал "Канело" в битве с GGG, а теперь готовится прибить самого Сауля. Превью к звездному часу Йылдырыма
Сегодня
18:45
Бокс

В Казахстане появится новый чемпион мира? Ербосынулы уже в шаге от титульного поединка
Сегодня
17:17
Бокс

"Как в последнем бою Головкина". Эксперт поделился ожиданиями от следующего поединка "Канело"
Сегодня
15:47
Бокс

"Камшыбек будет намного лучше". Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал предстоящий бой Кункабаева в профи
Сегодня
13:24
Бокс

Может "подрезать" "Канело" у GGG. Эксперт высказался о чемпионских перспективах непобежденного казахстанца
Сегодня
12:52
Бокс

"Позвольте поприветствовать в команде легенд". Батыр Джукембаев приступил к тренировкам с новым тренером в США
Сегодня
11:43
Бокс

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед титульным боем в профи
Сегодня
10:27
Бокс

Объявлены дата и место боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира с участием казахстанца
Вчера
21:58
Бокс

"Слишком много монстров". Британский эксперт высказался о будущем Каната Ислама и его шансах на бой с "Канело"
Вчера
21:30
Бокс

Уорд не приедет, зато будут капитан сборной Казахстана и призер Олимпиады. Превью к вечеру бокса в Алматы
Вчера
17:46
Бокс

Промоутер высказался об актуальности трилогии и назвал условие для боя Головкина с "Канело"
Вчера
14:41
Бокс

"Канело" Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату
Вчера
11:40
Бокс

Эдди Хирн рассказал об отношениях с Геннадием Головкиным и роли DAZN
Вчера
09:05
Бокс

Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем с россиянином за титул WBC
Вчера
08:00
Бокс

"Победа может стать отправной точкой". Капитан сборной Казахстана - о первом титульном бое в карьере
24 февраля
18:48
Бокс

Стали известны подробности возвращения на ринг казахстанского супертяжа с девятью нокаутами
24 февраля
17:55
Бокс

"Всех интересует это". Эксперт из Англии высказался о следующем бое "Канело" и трилогии с Головкиным
24 февраля
16:42
Бокс

Казахстанский супертяж после завоевания титула от WBA заинтересовал "Кинг Конга" с 27 нокаутами
24 февраля
15:08
Бокс

"Похож на молодого Ван Дамма". The Ring оценил Джукембаева и высказался о сравнении его с Головкиным
24 февраля
12:48
Бокс

Соперник из России? В команде Данияра Елеусинова прокомментировали возможность поединка
24 февраля
12:14
Бокс

Экс-боксер "Астана Арланс" проведет поединок за статус обязательного претендента на чемпионский бой с Джошуа
24 февраля
11:28
Бокс

"Головкин не отказался бы вернуть пояса". Стангрит - о бое GGG с Муратой, опасности от японца и месте проведения поединка
24 февраля
08:00
Бокс

У капитана сборной Камшыбека Кункабаева сменился соперник за несколько дней до боя в профи
23 февраля
23:56
Бокс

"Возможно, у нас есть новый GGG". Американский менеджер высказался о сотрудничестве с Джукембаевым
23 февраля
23:21
Бокс

"Я хитрый левша из Казахстана". Джукембаев обратился к болельщикам после подписания контракта с компанией Сондерса и Фьюри
23 февраля
23:00
Бокс

Компания Сондерса и Фьюри объявила о подписании контракта с Батыром Джукембаевым
23 февраля
21:05
Бокс

Как чемпион мира. Названа дата следующего боя Данияра Елеусинова
23 февраля
19:35
Бокс

Диснейленд в 38 лет, 13 тысяч долларов в коробке, по восемь операций на каждую ногу. Кто будет вести дела Батыра Джукембаева
23 февраля
18:01
Бокс

"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA
23 февраля
17:18
Бокс

Способен заинтересовать "Канело"? Канату Исламу подсказали выход к чемпионским боям
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика