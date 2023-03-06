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В Казахстане не покажут в прямом эфире возвращение тяжеловеса после сенсационного поражения нокаутом

В Казахстане не покажут в прямом эфире возвращение тяжеловеса после сенсационного поражения нокаутом
©Vesti.kz. Турар Казангапов

Реванш Али Балоева (12-1, 8 КО) с россиянином Курейшем Саговым (8-2, 4 КО) не будет показан в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

18 марта в Дубае (ОАЭ) казахстанский тяжеловес постарается отомстить за свое поражение. По словам менеджера Зии Алиева, телеканалы не выразили заинтересованность в этой принципиальной битве. 

"В Казахстане не покажут. Ни Qazsport, ни "Хабар" не показали заинтересованности в таком большом шоу, где главный бой - это Джаррелл Миллер против Лукаса Брауна. Это один из самых ожидаемых боев, он давно планировался. Там также будет поединок Джоно Кэрролл - Мигель Марриага. Бой Али Балоева с Саговым - это тоже одно из главных противостояний, которое интересно казахстанцам. В этом шоу много хороших боев на самом деле. Но решили, что показывать не будут по каким-то определенным причинам, которые я лучше не буду озвучивать", - сказал Алиев.

Напомним, предыдущий бой боксера состоялся в сентябре прошлого года. Тогда Сагов сенсационно нокаутировал Балоева.

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Метки:
Балоев Али Профессиональный бокс

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