"Казахский король" отреагировал на нокаут в бою топовых боксеров

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (14-2, 5 КО) по прозвищу Казахский Король высказался о бое топовых американских легковесов Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) и Райана Гарсии (23-1, 19 KO). Он стал главным событием ивента в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в седьмом, когда Гарсия пропустил удар по печени и не смог продолжить бой.

"Ну что, ребята, как вам бой? Дэвис - молодец. Мощно, действительно танк. У Гарсии еще не было таких соперников, такой оппозиции. Хотелось бы увидеть Джервонту Дэвиса с Василием Ломаченко. Там будет реальный бой", - сказал Коточигов.

Отметим, что для Гарсии это первое поражение в карьере. Дэвис по-прежнему не знает неудач.

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