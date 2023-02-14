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Карьера Энтони Джошуа может закончиться?

Карьера Энтони Джошуа может закончиться?
©ToFight.ru

Многие боксерские эксперты заявили, что карьера бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа закончится, если он проиграет бой американцу Джермейну Франклину, передает fightnews.info.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, не согласен с таким утверждением. Хирн уверен, что боксер сможет вернуться на мировую арену, если даже проиграет этот поединок, но будет очень сложно получить чемпионский бой.

"Это отличный бой. Франклин провел потрясающий поединок с Диллаином Уайтом, показал, насколько он хорош. Очевидно, что Джошуа потерпел два поражения и теперь к нему много вопросов. Франклин, это парень, который покажет, на каком уровне находится Энтони.

Конечно, очень сложно будет получить поединок за титул чемпиона мира, если Джошуа проиграет. Он должен пройти это испытание, так что на него сейчас оказывается большое давление. Если он проиграет, я не думаю, что это будет конец карьеры, но с точки зрения чемпионского боя, будет очень трудно", - сказал Хирн.

Напомним, Джошуа встретится с Франклином 1 апреля. Поединок пройдет на арене The O2 в Лондоне (Великобритания).

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Метки:
Джошуа Энтони Профессиональный бокс

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