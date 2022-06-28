"Канело" заявил о реванше с Биволом после трилогии с Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) выразил желание провести реванш с Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) после боя с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com.

8 мая Бивол победил "Канело" единогласным решением судей. 17 сентября Альварес проведет третий бой с Головкиным. Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите второго среднего веса. Там же состоялись их предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

"Я всегда учусь. Прежде всего не на победах, а на поражениях. Ведь я из тех, кто постоянно хочет становиться все лучше и лучше. Уже дважды пересматривал бой с Биволом. Очевидно, что проблема была в усталости. Я пытался что-то изменить по ходу схватки, но тело не слушалось. Но ничего. Я продолжаю двигаться вперед. Реванш с Биволом? Поговорим о нем после того, как я побью Головкина", - заявил "Канело".

"Никто не любит проигрывать, - рассуждает мексиканец. - Поэтому сразу же после боя я сказал промоутеру Эдди Хирну, что хочу реванш с Биволом уже в сентябре. Но мне пришлось сперва провести поединок с Головкиным. Сперва побью его, а затем посмотрим. Не передумал ли я? Смотрите, я не знаю где и когда, но однозначно хочу поквитаться за поражение", - сказал он.

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