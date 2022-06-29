"Канело" высказался о мексиканском стиле Головкина и первых двух боях

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (42-1-1, 37 КО), с которым он проведет третий бой 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Его слова приводит vRINGe.com.

По мнению "Канело", Головкин специально называл свой стиль "мексиканским" с целью привлечения к себе определенной аудитории: "Вроде бы он уже не называет свой стиль "мексиканским". Я и ранее говорил, что он просто использует слово "мексиканский стиль", чтобы привлечь внимание мексиканцев. Я так считаю, ведь он не первый и не последний. Многие так делали: мексиканские цвета, сомбреро. С этим все понятно. Но если мы говорим о боксе, то "мексиканский стиль" это абсолютно другое".

Также "Канело" высказался по поводу первого боя с Головкиным, который закончился ничьей: "В близких конкурентных боях так часто бывает. Кто-то говорит, что ты победил, кто-то говорит, что проиграл. На то он и близкий бой. Считаю, такие бои на руку боксу. Они просто идеальны для бокса".

При этом мексиканец недоволен тем, что его не считают победителем в реванше: "Думаю, определенная часть болельщиков просто не отдает мне должное. Но всем нравится невозможно. Поэтому я и не переживаю по этому поводу. Я просто знаю, чего достиг в боксе. И я знаю, что это солидные достижения".