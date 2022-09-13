"Канело" прибыл в Лас-Вегас на трилогию с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) прибыл в Лас-Вегас, где пройдет третий бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

Сегодня в Лас-Вегасе состоится символическая церемония прибытия соперников на место третьего боя.

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