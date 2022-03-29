"Канело" предрекли серьезное испытание перед трилогией с Головкиным

Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) перед возможной трилогией с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) будем сложнее в предстоящем бою, чем GGG, считает автор сайта Boxing247.com Джефф Сорби.

Головкин в ранге чемпиона мира, по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула. А "Канело" сразится 7 мая с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

Для третьего боя в сентябре казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников.

"У "Канело" будет более сложная задача, чем у Головкина, потому что Бивол находится в расцвете своей карьеры и у него есть стиль, подбородок и сила, чтобы победить, при условии, что судьи не выставят странный счет.

Будет очень жаль, если Бивол получит спорное решение против "Канело", так как в этом случае мексиканская звезда будет выглядеть избалованной, и это не пойдет на пользу месту проведения боя. Это то же место, где Головкин дрался с "Канело", и в обоих поединках боксерская публика считала, что казахстанский боец был обделен судьями из Невады", - заявил автор статьи.