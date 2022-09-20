"Канело" предрекают крах после победы над Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) победивший Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO) миновал свой пик и уже никогда не будет прежним, считает тренер Хосе Бенавидес-старший. Он уверен что его сын, небитый двукратный чемпион в суперсреднем весе Давид Бенавидес (26-0, 23 КО), без труда разделается с "Канело", сообщает vRINGe.com.

"С таким выступлением "Канело", я вам гарантирую, что Давид остановит его за семь раундов, - заявил Бенавидес-старший. - Сегодня Альварес победил, вопросов нет. Сказать по правде, Головкин проделал отличную работу. Я, признаться, думал, что он проиграет досрочно за 6-7 раундов. Но он прошел всю дистанцию и поймал "Канело" несколькими комбинациями, апперкотами и хуками. Для своих 40 лет GGG был невероятен".

"Мы уже увидели пик Альвареса, - утверждает Хосе. - Никакого неуважения, этот парень всегда был примером дисциплины и вкалывал реально усердно. Любому будет трудно достичь того же, чего добился он. Но все когда-то заканчивается. Думаю, это его конец. Именно по этой причине он не хочет драться с Давидом Бенавидесом".

Отметим, что "Канело" одержал победу единогласным решением судей и защитил свои пояса.

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