"Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) продолжает подготовку к третьему бою против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инсайдер Майкл Бенсон выложил в твиттере видео с тренировки мексиканца: "Канело" Альварес продемонстрировал скорость рук и движения головы на тренировке перед трилогией с Геннадием Головкиным 17 сентября".

Canelo Alvarez putting his hand speed and head movement on display in training for the Gennady Golovkin trilogy fight on Sept 17th…



[🎥 @CaneloTeam] pic.twitter.com/cVkNicD9Hd