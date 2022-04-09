"Канело" перед титульным боем выбрал нового спарринг-партнера

Мексиканский боксер Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) перед боем с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) проводит подготовку с украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 KO), сообщает vRINGe.com.

Поединок "Канело" с Биволом намечен на 7 мая на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул WBA, принадлежащий Биволу.

Гвоздик, являющийся экс-чемпионом WBC в полутяжелой весовой категории, практически завершивший карьеру, не боксировал с октября 2019 года, когда досрочно уступил Артуру Бетербиеву.

Напомним, что в лагере "Канело" к предстоящему бою с Биволом тренируется и помогает мексиканцу казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО).

В случае победы над Биволом "Канело" сможет рассчитывать на трилогию с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Для этого казахстанцу необходимо сегодня, 9 апреля, выиграть у японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Головкин на предстоящий поединок выйдет в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе. На кону будут стоять все три титула.

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