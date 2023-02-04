"Канело" назвал лучших боксеров в рейтинге P4P на данный момент

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес назвал лучших боксеров P4P (pound-for-pound - вне зависимости от весовой категории) на данный момент, сообщает Fightnews.info. По его мнению, это обладатель титула WBC Тайсон Фьюри и чемпион WBA/WBO/IBF Александр Усик.

"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже", - сказал Альварес.

Интересно, что "Канело" не стал упоминать Дмитрия Бивола, который неожиданно победил его в мае прошлого года и лишил звания первого номера pound-for-pound по версии многих авторитетных изданий.

Ожидается, что Александр Усик и Тайсон Фьюри в конце апреля подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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