"Канело" назвал лучшего боксера мира перед трилогией с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) назвал обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO) лучшим боксером в мире, сообщает Fightnews.info. В данный момент именно украинец занимает первое место в его личном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории благодаря своим навыкам.

"Усик - номер один в мире. Я назвал его благодаря навыкам", - сказал Альварес.

Напомним, что в последних двух боях Усик победил по очкам звездного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. После сенсационной победы над британцем в их первом поединке в сентябре прошлого года украинский боксер начал регулярно появляться на верхних строчках рейтингов pound-for-pound по версии различных изданий.

Отметим, что "Канело" 18 сентября проведет в Лас-Вегасе (США) бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

В предстоящем поединке на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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