"Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) уверен в том, что нокаутирует Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в третьем бою, сообщает Fightnews.info.

Третий бой Головкин - "Канело" пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите второго среднего веса. Там же состоялись их предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

"Я не знаю, что происходит в моей голове во время битвы взглядов. Я просто думаю о том, что хотел бы, чтобы это был день боя.

Чувствую ли я, что в этот раз могу нокаутировать Головкина? Да. Я не просто чувствую, а сделаю это. Я нокаутирую его в поздних раундах. У него нет яиц", - сказал Альварес.

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