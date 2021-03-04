"Канело" избегает боя с Головкиным? Эдди Хирн дал ответ

Глава промоутерской компании Mathroom Boxing Эдди Хирн высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг третьего боя Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес, а также рассказал о своей роли в команде казахстанца.

"Фокус "Канело" - выиграть каждый титул во втором среднем весе, стать абсолютным чемпионом. Я не думаю, что он избегает боя с Головкиным. Он бьется со всеми, но он ясно объяснил мне свою позицию - он хочет драться с чемпионами в 168 фунтах. Моя роль в команде Головкина немного другая, чем моя роль в команде "Канело". У Головкина я больше занимаюсь организацией мероприятий, андеркарта, логистикой. У нас отличные отношения, но я не вовлечен в планирование стратегии для GGG. Я бы хотел быть вовлеченным, это был бы огромный актив, но у него есть свое видение, и я уважаю людей, которые работают на него.

Я считаю, третий бой Головкина с "Канело" может состояться. Также считаю, что GGG все еще на своем пике, может быть, в конце этого периода, но ему нужно двигаться к этим большим поединкам сейчас. Мне нравится бой с Мунгией, мне нравится бой с Муратой, мне нравится бой с Крисом Юбенком в Британии. Я считаю Головкина большой глобальной звездой. Он способен боксировать по всему миру. Все во всем мире знают GGG. Мы знаем, что он здесь большая звезда, но он также большая звезда в Лондоне, Японии, Восточной Европе, Казахстане и так далее. Я считаю, ему как можно скорее нужен разработанный план, потому что я не думаю, что этот план включает "Канело". Уж точно не в мае и определенно не в сентябре", - сказал Хирн.

Напомним, в сентябре 2017 года Головкин и "Канело" свели поединок вничью, а ровно через 12 месяцев минимальную победу праздновал мексиканец.

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