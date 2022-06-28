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"Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере

"Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере
©Reuters

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) заявил, что не считает Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) самым сильным соперником, с которым он когда-либо дрался, сообщает Fightnews.info.

"Спасибо за то, что оцениваете моих оппонентов. Они все разные, все очень неудобные. Многие из них были обязательными претендентами или чемпионами. Это говорит об их статусе.

Я не скажу, что "Канело" - самый лучший, но он другой, он на самом высоком уровне. Опять же, как показывает практика, и он проигрывает, то есть не сказать, что он самый лучший.

Я думаю, что самые лучшие соперники были в моей любительской карьере. Есть ряд ребят, с кем я боксировал, но они не перешли в профессионалы. Они знали о боксе гораздо больше, и их навыки были лучше всех", - сказал Головкин.

Напомним, накануне Головкин и "Канело" приняли участие в пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной трилогии, которая состоится 17 сентября. Их бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите второго среднего веса. Там же состоялись их предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Альварес Альварес Сауль

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