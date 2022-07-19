"Канело" дали совет как победить Бивола и Бетербиева

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер высказался о шансах действующего абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) выиграть в реванше у Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает vRINGe.com.

Напомним, "Канело" уступил Биволу в титульном поединке, который состоялся 8 мая в Лас-Вегасе за пояс чемпиона WBA в полутяжелом весе, которым владеет россиянин. Бой завершился победой Бивола единогласным решением судей.

"Я думаю, эти переходы вверх-вниз (по категориям) "Канело". Если "Канело" собирается вновь драться в полутяжелом весе, ему нужно дать своему телу время для адаптации к этому дивизиону. Думаю, в таком случае через год он сможет потягаться с такими парнями, как Бивол и остальными - Бетербиевым и другими. Но ему нужно устроить своему телу акклиматизацию к этому весу", - заявил Портер.

Напомним, 17 сентября "Канело" проведет третий бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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