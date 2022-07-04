"Канело" дал обещание перед трилогией с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) пообещал в трилогии с Геннадием Головкиным действовать в той же манере, что и в их втором поединке, в котором победил решением большинства судей, сообщает Fightnews.info.

"Я нечасто пересматривал бои с Головкиным. Я все свои поединки смотрю дважды, вот и все. Я думаю, что во втором бою был мой лучший геймплан. Его необходимо применить и в трилогии.

Я предвижу, что трилогия будет похожа на второй бой, но чувствую себя более сильным и зрелым на ринге. В этом будет заключаться разница. Головкин сильный, но не знаю, стал ли он сильнее после второго боя. Мне необходимо подраться с ним, а затем я смогу ответить. Впрочем, мне плевать, тот же он парень или нет. Я подготовлюсь к лучшему Головкину. Если он не будет лучшим, то мне без разницы. Сейчас это мой соперник, и я очень хочу его побить", - сказал Сауль Альварес.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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