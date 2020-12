"Канело" Альварес выбрал следующего соперника и назвал сроки боя

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBC во втором среднем весе, планирует как можно быстрее провести защиту. Об этом в своем твиттере написал редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон.

По словам журналиста, боксер уже обсудил с главой WBC Маурисио Сулейманом, что хочет встретиться с обязательным претендентом по этой линии Авни Йылдырымом из Турции уже в ближайшее время.

"Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил средствам массовой информации, что "Канело" сказал ему, что он хочет быстрее защитить свой титул в суперсреднем весе против обязательного претендента по версии WBC Авни Йылдырыма в начале 2021 года", - написал Бенсон.

WBC president Mauricio Sulaiman has informed media that Canelo told him he wants a quick turnaround to defend his super-middleweight titles against WBC mandatory Avni Yildirim in early 2021. This has been touted as a potential Mexico homecoming fight for Canelo. pic.twitter.com/w2JeRs5Ttm — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 23, 2020

Напомним, Альварес завоевал вакантный пояс WBC в прошлые выходные, победив Каллума Смита (27-1, 19 КО). Ему также достался титул чемпиона по версии WBA (Super), принадлежавший британцу.