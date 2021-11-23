"Каким-то образом является обязательным претендентом". В США удивлены бою Фирузы Шариповой за "абсолюта"

Журналист американского портала Boxingnews24.com Иэн Олдус выразил недоумение по поводу поединка между казахстанкой Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО) и абсолютной чемпионкой мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии.

"11 декабря в Ливерпуле (Англия) Тэйлор ожидает очередной претендент, который навряд ли вызовет хотя бы легкое раздражение у долгосрочной чемпионки легкого веса. Фируза Шарипова каким-то образом является обязательным претендентом по линии WBA, несмотря на ее последние три победы над дебютанткой, "джорнивумен" с рекордом 7-7 и боксершей без единой победы", - написал автор.

Напомним, 35-летняя Тэйлор - олимпийская чемпионка Лондона-2012 в весовой категории до 60 килограммов, пять раз выигрывала чемпионат мира, неоднократно завоевывала золото на чемпионатах Европы и Евросоюза. На профессиональном уровне не имеет поражений.

В сентябре Тэйлор защитила свой титул, победив решением американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО).

27-летняя Шарипова в последнем поединке вырубила не имеющую опыта в боксе чемпионку по муай-таю Любовь Белякову из России.