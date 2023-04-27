"Как вам не стыдно?!" Казахстанского боксера ограбили в бою с непобежденным нокаутером

Казахстанский боксер полусреднего веса Сагадат Рахманкул (8-5, 6 КО) провел очередной бой на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Рахманкул выступил на вечере бокса в Санкт-Петербурге (Россия) и потерпел спорное поражение от непобежденного россиянина Виталия Петрякова (15-0, 11 КО).

Их бой стал соглавным событием ивента и продлился все десять раундов, по итогам которых по очкам победил Петряков (97-93, 95-95, 96-94).

При этом некоторые любители бокса были возмущены таким решением судей. Вот какие комментарии они оставили под видео в соцсетях:

"Как вам не стыдно?! 9 раундов 1000 боковых пропустил. Еще и руку подняли. Все видели, кто тут победитель".



"Стопроцентная победа казаха, засудили его".

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