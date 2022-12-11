Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) попал в аварию, сообщает Tribuna.com.

Автомобиль боксера протаранил 14-летний подросток, который украл машину у своих родителей.

Сразу же после ДТП Спенс вышел в эфир в Instagram, где жаловался на повреждение ноги.

"Тот урод протаранил меня... Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня. Я видел, как он ехал, он чертовски быстро мчался. Это было лобовое столкновение. Моя машина вся металлическая, чертовски тяжелая. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", - сказал Спенс.

Errol Spence on Instagram live just now after emerging unharmed from a car crash in which he was hit by a 14-year-old who took his parents’ car…



[📽️ @ErrolSpenceJr] pic.twitter.com/Q0HFI2Zq4q — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 11, 2022

Напомним, что чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе является казахстанец Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО).

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