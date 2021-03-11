Ждать отмену? Сондерс заболел и не может тренироваться перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) заявил, что подхватил острое респираторное вирусное заболевание, передает vRinge.com.

Отмечается, что это может быть не коронавирус, а просто грипп. Но, по словам британского боксера, он не может тренироваться уже десять дней.

"У нас пока не было времени составить план на бой. Немного отстаем", - посетовал Сондерс.

Эта ситуация может поставить под угрозу качество его подготовки к объединительному поединку против чемпиона WBC и WBA Сауля "Канело" Альвареса (55-1-2, 37 КО), который назначен на 8 мая.

Недавно 31-летний Сондерс, который имеет обыкновение толстеть между боями, заявил, что чтобы сделать вес, ему нужно сбросить еще около десяти килограммов.

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