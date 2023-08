Жанибек Алимханулы заинтриговал громким заявлением

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) высказался о своем будущем, сообщают Vesti. Он заявил, что хочет объединить все титулы в дивизионе.

"Когда я соберу все титулы в моем дивизионе, вы все знаете, с кем я буду драться. И я не буду говорить, что он слишком маленький для среднего веса! ИншаАлла, это будет бой года!" - написал боксер в твитере.

When I collect all titles in my division you all know who i will fight. And I will not say that he is too small for a middleweight! Inshallah this will be the fight of the year!