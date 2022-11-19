Жанибек Алимханулы сделал новое заявление после первой защиты титула

Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) обратился с новым заявлением после первой защиты титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что Алимханулы в ранге чемпиона мира по версии WBO в среднем весе 13 ноября выиграл в Лас-Вегасе титульный бой у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

"Слава богу, с честью возвращаемся домой! Мы успешно защитили чемпионский титул и благополучно завершаем 2022 год.

В этом году мы вошли в историю! Этим событием 2022 год будет для нас особенно памятным! Дай бог, в 2023 году нас ждут большие шоу.

Немного отдохнув дома, полетим обратно в Америку и начнем подготовку! Пусть будет много победных и исторических дней!" - написал Алимханулы в своем Instagram.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса