Жанибек Алимханулы пригрозил своему сопернику

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал угрожающее заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер обратился к своему сопернику - британцу Дензелу Бентли (17-1-1, 14 КО). Их поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

"До боя остался месяц, но я уже готов нокаутировать своего соперника. Дензел, скажи своему тренеру, чтобы он вовремя выбросил полотенце!" - написал Алимханулы в твиттере.

